Supermodelka Janice Dickinson (70) ŽALUJE televíziu: Potkla sa o KÁBEL... Spadla rovno na tvár!

LIMPOPO - Americká supermodelka Janice Dickinson (70) zažila na nakrúcaní reality šou I’m A Celebrity: All Stars poriadnu drámu. V Krugerovom národnom parku v Juhoafrickej republike zakopla o kábel a spadla tvárou rovno na zem. Teraz televíziu žaluje!
Ako informuje britský Mirror, následky boli desivé – krvavá rana na čele, monokel pod okom a dokonca obavy z prasknutej lebky. Legendárnu modelku okamžite previezli do nemocnice. Hoci lekári vážnu zlomeninu vylúčili, Janice musela šou predčasne opustiť.
Dickinson sa s tým však neuspokojila. Po nešťastnej nehode sa rozhodla podať žalobu na produkciu spoločnosť ITV Studios Limited. Podľa dokumentov, ktoré doručili na londýnsky súd 19. septembra, ide o žalobu za ujmu na zdraví. Koľko peňazí od televízie žiada, zatiaľ nie je známe – suma sa však môže vyšplhať na stovky tisíc libier.
Samotná Janice priznala, že aj napriek zraneniu sa chcela do kempu vrátiť. „Bola som v šoku ešte deň po páde. Myslím, že ľudia v tábore by to nezvládli,“ povedala. Keď ju po incidente uvidel manžel Robert Gerner, vraj nezmenil výraz tváre, no pevne jej stisol ruku. „Vedela som, že niečo nie je v poriadku,“ spomína modelka, ktorá sa sama označuje za „prvú svetovú supermodelku“.
Dickinson dnes hovorí, že ITV jej uhradila liečbu v Los Angeles, kde absolvovala intenzívnu laserovú terapiu. Napriek tomu jej po páde ostala viditeľná jazva na čele, ktorá sa už podľa nej nikdy nestratí. „Emócie boli na maxime. Plakala som, smiala sa a dokonca sa aj pomočovala. Absolvovala som rôzne hrozné úlohy v šou, ale nič sa nevyrovná tomu pádu,“ priznala otvorene.
Dickinson, ktorá bola v 70. a 80. rokoch ikonou módnych prehliadok a neskôr porotkyňou v America’s Next Top Model, odchod zo šou niesla veľmi ťažko. „Aj keď som ležala na nosidlách, plakala som: ,Prišla som sem vyhrať tento súboj!,ʻ“ dodala hviezda, ktorá si už v minulosti získala povesť výraznej a nekonvenčnej osobnosti. Agent supermodelky prípad odmietol komentovať.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%