TOPKY tohto týždňa: PRSIA von, ZÁSNUBY Ronalda a... Známeho herca ZNÁSILNILI muži!

LOS ANGELES - Tento ýždeň priniesol poriadne silné príbehy zo sveta šoubiznisu – od provokatívneho vystúpenia Rigoberty Bandini s odhalenými prsiami, cez romantické zásnuby Cristiana Ronalda a Georginy Rodríguez až po šokujúce priznanie herca Mata Stevensona, ktorý odhalil traumu zo znásilnenia v mladosti. Aj toto sú topky tohto týždňa.
Španielska speváčka Rigoberta Bandini, vlastným menom Paula Ribó González, vyvolala na festivale Canarias People v Santa Cruz na Tenerife veľký rozruch. Počas vystúpenia s piesňou Ay Mamá, ktorú sama označuje za „feministický výkrik“ venovaný matkám a ženám, si na pódiu strhla podprsenku a odhalila prsia, pričom jej gesto zopakovali aj tanečnice. Pre časť publika to bol symbol slobody a odvahy, no iní kritizovali vhodnosť takéhoto vystúpenia, najmä keď v hľadisku boli aj deti. Sama speváčka tvrdí, že išlo o umelecký prejav a poctu ženám, pričom odhalenie je už dlhšie súčasťou jej choreografie k tejto piesni.
Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez po ôsmich rokoch vzťahu oficiálne oznámili zásnuby. Modelka sa pochválila na Instagrame fotografiou s obrovským zásnubným prsteňom. Pod príspevkom sa okamžite začali hrnúť gratulácie fanúšikov z celého sveta. Dvojica sa spoznala v roku 2017 v predajni Gucci, kde Georgina pracovala. Futbalista je otcom štyroch detí, pričom s Georginou vychovávajú spoločné dcéry Alanu a Bellu. Rodinu však pred tromi rokmi zasiahla tragédia, keď Bellin brat-dvojča Ángel zomrel krátko po pôrode.
Zásnuby po 8 rokoch: Cristiano Ronaldo požiadal krásnu Georginu o ruku... S takýmto ŠUTROM!
Austrálsky herec Mat Stevenson, známy najmä z populárneho seriálu Domov v zálive, otvorene prehovoril o traume z mladosti. V rozhovore priznal, že ako 18-ročný sa stal obeťou znásilnenia. Po obchodnom stretnutí mu mentor ponúkol nápoj, po ktorom stratil kontrolu nad vlastným telom a následne ho spolu s ďalším mužom zneužili. Otrasený herec sa ráno prebudil sám a keď sa zveril otcovi, ten jeho slová ignoroval. Paradoxne, už deň po tejto traumatickej udalosti dostal ponuku účinkovať v televíznom seriáli, ktorý odštartoval jeho kariéru.