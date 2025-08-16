Sobota16. august 2025, meniny má Leonard, zajtra Milica

ROZCHOD Katy Perry viditeľne zobral: POCHUDNUTÁ a... Nahodila FALOŠNÝ úsmev!

NEW YORK - Popová hviezda Katy Perry sa po rozchode s Orlandom Bloomom objavila na večeri v New Yorku. Pochudnutá postava, smutný pohľad a nútený úsmev naznačujú, že speváčka prežíva náročné obdobie, ktoré neprekryje ani výrazné líčenie.

Popová diva Katy Perry sa nedávno objavila na spoločenskej večeri v luxusnej reštaurácii The Pool v New Yorku. Speváčka tentoraz zvolila elegantné šaty, ktoré zvýraznili jej postavu. Upozornili totiž na to, že nejako pochudla.

Obľúbená hviezda tiež nepôsobí tak žiarivo ako zvyčajne. Zvykne sa usmievať od ucha k uchu a navôkol rozdáva dobrú energiu, no teraz akoby nahodila falošný úsmev. Jemne zdvihnuté kútiky pier boli akoby naučenou súčasťou spoločenskej masky, ktorou sa snažila zakryť svoje vnútorné rozpoloženie.

Podľa všetkého sa na jej vzhľade podpísal nedávny rozchod s britským hercom Orlandom Bloomom. Jej pohľad bol zamyslený a v očiach sa odrážal smútok. Ani starostlivo zvolené výrazné líčenie to nedokázalo úplne zakryť. Mnohí fanúšikovia však veria, že sa speváčka z tohto náročného obdobia čoskoro dostane a opäť sa zažiari.

