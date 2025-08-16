Zomrela finalistka (†30) Miss Universe: TRAGÉDIA len 4 mesiace po svadbe!

RUSKO - Svet krásy obletela smutná správa o úmrtí len 30-ročnej finalistky Miss Universe Kseniye Alexandrovej. Krásna brunetka, ktorá o korunku bojovala na svetovom finále v roku 2017 zomrela pri tragickej autonehode!
Kseniya Alexandrova sa v roku 2017 stala jednou z najkrajších žien Ruska a svoju krajinu v ten istý rok reprezentovala aj na svetovom finále Miss Universe. Aktuálne však svet obletela správa, že 30-ročná kráska zomrela. Osudným sa jej stala autonehoda v Tverskej oblasti v Rusku. Podľa magazínu Hola! auto šoféroval jej manžel Ilja a ona sedela na mieste spolujazdca.
Do cesty im však odrazu vbehol los, prerazil čelné sklo a Kseniya utrpela vážne zranenie hlavy, ktorému neskôr v nemocnici podľahla. „S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naša kolegyňa a priateľka, modelka Kseniya Alexandrova, včera večer zomrela. Kseniya bola talentovaná a mimoriadne bystrá. Vedela inšpirovať, podporovať a byť veľmi milá na všetkých okolo seba. Pre nás navždy zostane symbolom krásy, láskavosti a vnútrornej sily,“ informovala na sociálnych sieťach modelingová agentúra Modus Vivendis, ktorá brunetku zastupovala.