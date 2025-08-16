SMUTNÁ SPRÁVA: Slávny herec (†79) podľahol RAKOVINE... Bolo to VEĽMI RÝCHLE!

SYDNEY - Televízny svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 79 rokov zomrel austrálsky herec Tristan Rogers z legendárneho seriálu General Hospital. Správu potvrdila jeho dlhoročná manažérka Meryl Soodak. Len v júli sa pritom verejnosť dozvedela, že bojuje s rakovinou.
Tristan Rogers sa do pamäti divákov zapísal predovšetkým postavou Roberta Scorpia, ktorú v legendárnom seriáli General Hospital stvárňoval od roku 1980. Jeho postava sa rýchlo stala jednou z najobľúbenejších. Fanúšikov však teraz zasiahla mimoriadne smutná správa. Ako informovala jeho dlhoročná manažérka Meryl Soodak pre ABC 7 Eyewitness News, herec zomrel.
Len v júli sa pritom verejnosť dozvedela, že Rogers bojuje so zákernou rakovinou. „Robert Scoprio pre neho znamenal všetko,“ vyjadrila sa manažérka. „Miloval túto postavu, vytvoril ju prakticky z ničoho. Mal odohrať iba jeden deň, no nakoniec z toho vznikla obrovská vec. Bol to verný, láskavý človek, ktorý miloval svoju rodinu,“ dodala.
Smútok nad hercovym odchodom vyjadril aj výkonný producent seriálu General Hospital, Frank Valentini. „Celá rodina General Hospital je zdrvená. Tristan si záskaval srdcia fanúšikov 45 rokov a Port Charles už bez neho (ani bez Roberta Scorpia) nebude nikdy rovnaký. Úprimnú sústrasť posielam jeho rodine a priateľom. Tristan bol jedinčný talent a bude nám veľmi chýbať. Nech odpočíva v pokoji,“ uviedol.
Okrem General Hospital si herec zahral aj v seriáloch The Young and the Restless, Fast Track či Babylon 5. Venoval sa aj dabingu a za svoju úlohu v seriáli Studio City získal cenu Daytime Emmy. Rogers bol dvakrát ženatý - najprv s barbrou Meale a od roku 1995 bol s Emmou Samms, s ktorou mal dve deti - Saru a Calea.