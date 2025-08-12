Zásnuby po 8 rokoch: Cristiano Ronaldo požiadal krásnu Georginu o ruku... S takýmto ŠUTROM!

ŠPANIELSKO - Futbalová hviezda Cristiano Ronaldo a modelka Georgina Rodríguez oznámili zásnuby po ôsmich rokoch vzťahu. Aha, na ten šuter!
Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez sa po ôsmich rokoch vzťahu zasnúbili. Radostnú novinu oznámila Georgina prostredníctvom Instagramu, kde zverejnila fotografiu so zásnubým prsteňom. A je to poriadny diamantový šuter!
„Áno, beriem si ťa. V tomto aj vo všetkých mojich životoch,“ napísala modelka k fotke. Pod príspevkom sa okamžite objavili stovky gratulácií od fanúšikov z celého sveta. Ronaldo a Rodríguez sa spoznali v roku 2017, v luxusnej predajni Gucci, kde tmavovláska pracovala.
Cristiano je otcom Cristiana Ronalda Jr. (15), ktorého matka nie je verejne známa, a dvojčiat Evy a Matea (8), narodených vďaka náhradnej matke. S Georginou má dve dcéry – Alanu (7) a Bellu (3). Rodinu v roku 2022 zasiahla tragédia, keď Bellin brat-dvojča Ángel zomrel pri pôrode.
