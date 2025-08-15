Halle Berry tesne pred 60-kou: Figúru jej môžu ZÁVIDIEŤ aj mladšie!

LOS ANGELES - Aj tesne pred šesťdesiatkou má Halle Berry (59) postavu, ktorú by jej mohli závidieť dvadsiatničky. Hollywoodska hviezda sa na dovolenke predviedla v bikinách a dokázala, že čas sa jej akosi vyhýba.
Halle Berry vo štvrtok oslávila svoje 59. narodeniny a opäť potvrdila, že vek je pre ňu iba číslo. Na sociálnych sieťach zverejnila sériu fotiek z tropickej dovolenky so svojím partnerom Vanom Huntom – a fanúšikovia si hneď všimli jej skvelú postavu v bikinách. Mohli by jej závidieť aj oveľa mladšie ročníky! FOTO nájdete TU!
K fotografiám, na ktorých pózuje s pohárom červeného vína a leží v posteli s tanierom čipsov, herečka napísala stručný, no výstižný odkaz: „Uf... varenie, upratovanie a materstvo." Mnohým by na jej popise nič zvláštne neprišlo, no táto "poznámka" je podľa fanúšikov narážkou na jej bývalého manžela Davida Justicea, ktorý v jednom z rozhovorov spochybnil jej materinské sklony počas ich manželstva v 90. rokoch.
„Rozhodol som sa odísť v roku 1996, po troch rokoch manželstva, pretože som si ju nevedel predstaviť ako matku svojich detí,“ vyhlásil Justice v podcaste All the Smoke. Bývalý hráč MLB dodal, že v mladosti očakával od manželky tradičné úlohy: „Som chalan z amerického Stredozápadu… vtedy som si myslel, že manželka by mala variť, upratovať a byť matkou."
Halle Berry má dve deti – dcéru Nahlu Arielu Aubry (narodenú v roku 2008) s bývalým partnerom Gabrielom Aubrym a syna Macea Roberta Martineza (narodeného v roku 2013) s bývalým manželom Olivierom Martinezom. Po dvoch ďalších manželstvách dnes žije v stabilnom vzťahu s Huntom a dokazuje, že aj tesne pred 60-kou môže vyzerať a cítiť sa lepšie než kedykoľvek predtým.
