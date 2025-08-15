STRACH o promi dcéru: Fanúšikovia majú OBAVY o jej duševného zdravie

LOS ANGELES - Hollywoodska speváčka Willow Smith (24) opäť vyvolala búrlivú diskusiu na internete. Po tom, čo na Instagrame zverejnila plačúcu selfie s vulgárnym odkazom, sa medzi jej fanúšikmi začali šíriť obavy o jej psychické zdravie. Kým niektorí jej odkaz pripisujú pokusu o provokáciu či humor, iní sa pýtajú, či je ich obľúbená hviezda v poriadku.
Dcéra hollywoodskych hviezd Willa Smitha a Jady Pinkett Smith, speváčka Willow Smith, opäť rozprúdila vášnivé debaty na sociálnych sieťach. Na Instagrame totiž zverejnila selfie, na ktorej plače, a pridala k nej mimoriadne vulgárny popis. Na zábere, ktorý videlo jej viac než 11 miliónov sledovateľov, má Willow slzy na tvári a pohľad uprený do diaľky.
Niektorí jej priaznivci sa obávajú o jej duševný stav. „Je v poriadku? Nevyzerá, že by bola,“ napísal jeden znepokojený človek na platforme X. Objavili sa aj tvrdé útoky na jej rodičov: „Will Smith a Jada úplne zlyhali ako rodičia.“ Reakcie boli rôznorodé — kým časť verejnosti rodinu označila za rozbitú a divnú, iní ju chválili za úprimnosť a odlišnosť od iných detí hollywoodskych hviezd.
Jeden komentár dokonca znel: „Toto je najneočakávanejší popis roka.“ Úspešná, ale provokatívna Speváčka je známa aj svojou otvorenosťou o sexualite. V roku 2019 sa priznala k bisexualite a v roku 2024 uviedla, že sa vidí niekde medzi heterosexuálnou a bi/pansexuálnou. Tiež naznačila, že sa väčšinou identifikuje ako žena, no má aj prvky nebinárnej identity.
Okrem toho sa netají polyamorným životným štýlom, o ktorom prvýkrát hovorila v relácii svojej mamy Red Table Talk: „Pri polyamorii cítim, že základom je sloboda vytvoriť si štýl vzťahu, ktorý vám vyhovuje, a nie len vkĺznuť do monogamie, lebo všetci okolo vás hovoria, že je to správne.“
