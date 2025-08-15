Hviezda z Marvelovky (37) učinila RÁZNY krok: Dala si ZMRAZIŤ vajíčka!

LONDÝN - Britská herečka Michaela Coel prezradila, že sa rozhodla pre zmrazenie vajíčok, aby si do budúcna zachovala šancu na založenie rodiny. Hviezda Marvelu hovorí, že materstvo by ju potešilo, no zároveň odmieta na seba vyvíjať tlak – ak deti mať nebude, berie to ako súčasť nevyspytateľnej cesty života.
Britská herečka a scenáristka Michaela Coel, známa z Marvelovky Čierny panter, pre britský Vogue prezradila, že sa rozhodla pre zmrazenie vajíčok. Dôvod je jednoduchý – túži po rodine, no zároveň nechce na materstvo tlačiť.
„To je jediný spôsob, ako to spravím. Veľmi by som chcela mať rodinu. Tiež sa však z toho nezbláznim, ak ju nebudem mať, pretože verím, že svet je jedno veľké tajomstvo. Ak nebudem mať rodinu, nie je to koniec sveta. Stále tu budem a budem dýchať,“ uviedla. Coel od roku 2023 tvorí pár s podnikateľom Spencerom Hewettom.
Dvojica sa zoznámila prostredníctvom zoznamovacej aplikácie, určenej pre celebrity a ľudí z kreatívneho priemyslu. Keď sa stretli, herečka mala 33 rokov a deti v tom čase neboli jej prioritou – sústredila sa na kariéru a užívala si život. „Je veľmi milý. Je veľmi inteligentný. Je veľmi verný. Je veľmi vtipný a cítim sa pri ňom pohodlne," nešetrila na adresu partnera komplimentmi.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%