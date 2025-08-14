Na Slovensku ZRUŠENÉ a presunuté k susedom: Českí aktivisti sa BÚRIA proti vystúpeniu Kanyeho Westa

PRAHA - Pražskí ochrancovia ľudských práv sa postavili proti možnému presunu koncertu Kanyeho Westa (48) zo Slovenska do českej metropoly. V otvorenom liste a petícii žiadajú primátora, aby akciu zastavil.
Možnosť, že by sa koncert amerického rapera Ye, známeho skôr ako Kanye West, presunul z neuskutočneného slovenského festivalu do Prahy, vyvolala odpor medzi českými ochranármi ľudských práv. Informoval portál novinky.cz. Skupina približne tridsiatich signatárov spustila petíciu a zaslala otvorený list vedeniu mesta, v ktorom žiadajú primátora Bohuslava Svobodu, aby podnikol kroky proti konaniu podujatia v českej metropole.
Aktuality.sk informovali, že sa zvažuje presun koncertu z Bratislavy do Prahy. Českí promotéri však zatiaľ žiadne oficiálne oznámenie nevydali. Ye mal podľa pôvodných plánov vystúpiť v júli v Bratislave, no festival bol nakoniec zrušený. V petícii signatári upozorňujú na historické a morálne dôsledky.
„Koncert Kanyeho Westa v Prahe by bol urážkou historickej pamäti, glorifikáciou vojnového násilia a ponížením všetkých obetí nacistického režimu, vrátane českých vojakov, civilistov, politických väzňov, odbojárov, židovskej komunity a ich rodín,“ uvádzajú v liste. Podľa autorov dokumentu podujatie predstavuje aj možné bezpečnostné riziko. Obávajú sa, že by mohlo podporiť extrémistické nálady a pritiahnuť radikálne skupiny nielen z Česka, ale aj zo zahraničia, čo by mohlo viesť k násilným incidentom.
Petíciu podporili zástupcovia organizácií na ochranu ľudských práv, právnici, výtvarníci, filmári aj bývalá česká ombudsmanka Anna Šabatová. Od pražského primátora požadujú, aby situáciu riešil prostredníctvom mestských úradov, rokovaní s organizátormi a majiteľmi priestorov, alebo iných nástrojov, ktoré má mesto k dispozícii na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti.
