PREKVAPENIE pre fanúšikov Taylor Swift: Z tohto budú mať obrovskú radosť!

LOS ANGELES - Americká popová hviezda Taylor Swift oznámila, že vydá 12. štúdiový album. Nazvala ho "The Life of a Showgirl" (Život zabávačky). Oficiálny dátum vydania bude podľa speváčkinho webu oznámený neskôr.
Držiteľka 14 ocenení Grammy, vrátane štyroch cien za album roka, svoj nový album oznámila v podcaste so svojím priateľom, hráčom amerického futbalu Travisom Kelcom a jeho bratom Jasonom Kelcom. „Toto je môj zbrusu nový album, ´The Life of a Showgirl," oznámila Swift po tom, čo z kufríka vytiahla svoju novú platňu.
Obal nového albumu bol pritom zámerne v zábere rozmazaný. Album možno na speváčkinom webe predobjednať. V podobe vinylovej platne sa predáva za 30 dolárov, na kazete za 20 dolárov a CD s plagátom Swiftovci si fanúšikovia môžu kúpiť za 13 dolárov. V máji Swift od investičnej skupiny Shamrock Capital získala plné práva na svoju kompletnú hudobnú tvorbu, vrátane všetkých albumov, videí a ďalšieho sprievodného materiálu, ktorý vo svojej kariére vytvorila.
Posledný album Swift The Tortured Poets Department (Oddelenie utrápených básnikov) v USA počas prvého týždňa po vydaní podľa časopisu Billboard dosiahol najväčší počet poslucháčov za týždeň v histórii a zároveň prekonal rekord v počte predaných vinylových platní v novodobých dejinách. Podľa hudobnej platformy Spotify mal album počas prvého týždňa od vydania viac ako miliardu poslucháčov.
