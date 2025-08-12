ŠOK na koncerte JLo: Nepozvaný hosť NARUŠIL vystúpenie!

Utorok12. august 2025, meniny má Darina, Dárius, Dária, zajtra Ľubomír

ALMATY - Počas vystúpenia zažila Jennifer Lopez (56) nečakaný boj s kobylkou. Speváčka si však zachovala chladnú hlavu, pieseň dospievala a incident premenila na vtipný moment, ktorý jej fanúšikovia odmenili búrlivým potleskom.

Jennifer Lopez počas svojho vystúpenia v Almaty zažila nečakaný a mierne komický incident. Počas horúceho večera na Centrálnom štadióne v Kazachstane, kde tisíce fanúšikov spievali spolu s ňou, sa na scénu vlúdil nepozvaný hosť – kobylka. Tá si našla cestu až k speváčke a odvážne sa vyšplhala po jej krku.

Napriek tomu, že hmyz pristál na jej hlboko vykrojenom čiernom tope a začal sa šplhať smerom k jej tvári, Lopez si zachovala profesionalitu. S úsmevom pokračovala v speve, akoby sa nič mimoriadne nedialo, pričom len občas krátko žmurkla na publikum, akoby chcela povedať: „Nebojte sa, mám to pod kontrolou.“ Až po dokončení piesne kobylku rýchlo, ale jemne odhodila na kraj pódia.

S odzbrojujúcim humorom dodala: „Šteklí ma to!“ čo vyvolalo smiech a nadšený potlesk v hľadisku. Tento spontánny moment ešte viac upevnil jej povesť ako umelkyne, ktorá si poradí s akoukoľvek situáciou. Lopez sa momentálne nachádza na záverečnej časti svojho veľkolepého turné Up All Night: Live in 2025. Po sérii vypredaných koncertov v Európe a Ázii ju čaká už len posledná zastávka – dnešný finálový koncert na slnečnej Sardínii, ktorý bude veľkolepou bodkou za celou šou.

