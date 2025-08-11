Hviezda Harryho Pottera POSADNUTÁ slávnym spevákom: Neprešlo ho to ani po 14 rokoch!

BRATISLAVA - Ed Sheeran vydal nový singel A Little More, sprevádzaný oficiálnym videoklipom, v ktorom sa po rokoch opäť objavuje Rupert Grint z Harryho Pottera, tentoraz s novým príbehom, ktorý nadväzuje na ich predchádzajúcu spoluprácu.
Hviezda Harryho Pottera prekvapila fanúšikov: V tajnosti sa stal dvojnásobným otcom!
Fanúšikovia oboch umelcov už niekoľko dní skladali čriepky z tajomných indícií na sociálnych sieťach vrátane situácií, keď sa zdalo, že Rupert preberá kontrolu nad Edovými účtami a zverejňuje príspevky v jeho mene. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Singel je plný vtipnej lyriky a nesie silné posolstvo o sebapoznaní a morálnej odvahe. Sheeran napísal skladbu spoločne s Daveom, Blakom Slatkinom, Cirkutom a Johnnym McDaidom, jeho dlhoročným spolupracovníkom. Produkcie sa ujali Slatkin a Cirkut. Oficiálny videoklip režíroval Emil Nava (Post Malone, Dua Lipa) a predstavuje návrat Ruperta Grinta, ktorý v roku 2011 stvárnil rolu fanatického fanúšika Eda Sheerana vo videoklipe k piesni Lego House.
V novom klipe, plnom komických momentov a prestrojení, nadväzuje príbeh presne tam, kde vtedy skončil. Grintova postava je prepustená z väzenia a snaží sa viesť normálny život. Napriek tomu však Eda vidí na každom kroku, čo v ňom vyvoláva neistotu. Nakoniec stretáva svoju budúcu manželku a všetko vyvrcholí svadbou - avšak so šokujúcim prekvapením pri oltári.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%