Romantické ZÁSNUBY Taylor Swift: Budúci svokor prezradil DETAILY!

LOS ANGELES - Taylor Swift a Travis Kelce sa v utorok večer na sociálnej sieti Instagram pochválili informáciou, že sa zasnúbili. Zverejnili niekoľko záberov z romantického momentu, no viac detailov neprezradili. Tie odhalil až futbalistov otec Ed!
Budúci svokor Taylor Swift, Ed Kelce, porozprával o zásnubách v rozhovore pre News 5. Odhalil, že k romantickému momentu došlo pred necelými dvomi týždňami u Travisa doma. A futbalista vraj pôvodne chcel zásnuby odložiť... Ed však prezradil, že speváčka už bola pomerne nedočkavá.
„Chcel to odložiť až na tento týždeň. Myslím, že už bola trošku nedočkavá, ale on to chcel ešte presunúť, aby to urobil vo veľkom, ako špeciálnu udalosť,“ uviedol Kelce starší. „A ja som mu stále hovoriť - môžeš to urobiť hoc aj pri ceste, hoc kde, hlavné je, že si pred ňu kľakneš na koleno a požiadaš ju o ruku,“ uviedol a potom opísal samotný romantický akt.
„Vyviedol ju von, chystali sa na večeru, a povedal jej: "Poďme si dať pohár vínka vonku"... A práve tam ju požiadal o ruku. Bolo to krásne,“ odhalil Ed. Po zásnubách vraj dvojica okamžite volala svojim najbližším cez videohovor, aby sa krásnou novinkou pochválili. „Hneď ako som uvidel FaceTime Travisa a vedľa neho Taylor, vedel som, čo mi idú oznámiť,“ priznal.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%