19 rokov od premiéry: TAKTO by ste slávneho Borata NESPOZNALI!

IBIZA - Po 19 rokoch od premiéry kultového filmu Borat by ste jeho hlavného hrdinu spoznali len ťažko. Britský herec Sacha Baron Cohen sa ukázal na jachte pri Ibize s úplne novým vzhľadom – a jeho vypracovaná postava prekvapila fanúšikov po celom svete.

Ubehlo už neuveriteľných 19 rokov od premiéry kultového filmu Borat, ktorý sa v roku 2006 okamžite stal celosvetovým fenoménom a priniesol divákom nezabudnuteľnú kombináciu absurdného humoru a kontroverzných situácií.

Hlavný hrdina, kazašský reportér Borat Sagdiyev v podaní britského herca Sachu Barona Cohena, si získal fanúšikov po celom svete svojím extravagantným správaním, bizarným oblečením a nezameniteľným prízvukom.

Dnes by ste však Cohena nespoznali. 53-ročný herec sa od čias premiéry filmu výrazne zmenil a jeho aktuálny vzhľad má s ikonickým filmovým imidžom spoločné už len minimum. Práve preto by ho fanúšikovia, ktorí si ho spájajú s jeho filmovými charaktermi, prešli na ulici zrejme bez povšimnutia. 

Nedávno sa objavil na jachte pri slnečnej Ibize, kde si užíval oddych a zároveň predviedol svoju novú, ohromujúcu fyzickú premenu. Cohen ukázal vypracované, svalnaté telo, ktoré je jasným dôkazom, že sa intenzívne venuje tréningu.

