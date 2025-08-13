19 rokov od premiéry: TAKTO by ste slávneho Borata NESPOZNALI!

IBIZA - Po 19 rokoch od premiéry kultového filmu Borat by ste jeho hlavného hrdinu spoznali len ťažko. Britský herec Sacha Baron Cohen sa ukázal na jachte pri Ibize s úplne novým vzhľadom – a jeho vypracovaná postava prekvapila fanúšikov po celom svete.
Ubehlo už neuveriteľných 19 rokov od premiéry kultového filmu Borat, ktorý sa v roku 2006 okamžite stal celosvetovým fenoménom a priniesol divákom nezabudnuteľnú kombináciu absurdného humoru a kontroverzných situácií.
Známa herečka po prvýkrát prehovorila o rozvode s hviezdnym Boratom: Najťažšia vec, akú som zažila!
Hlavný hrdina, kazašský reportér Borat Sagdiyev v podaní britského herca Sachu Barona Cohena, si získal fanúšikov po celom svete svojím extravagantným správaním, bizarným oblečením a nezameniteľným prízvukom.
Dnes by ste však Cohena nespoznali. 53-ročný herec sa od čias premiéry filmu výrazne zmenil a jeho aktuálny vzhľad má s ikonickým filmovým imidžom spoločné už len minimum. Práve preto by ho fanúšikovia, ktorí si ho spájajú s jeho filmovými charaktermi, prešli na ulici zrejme bez povšimnutia.
Ukrajinská herečka sa pretŕčala v úsporných plavkách: Boratovi by pri pohľade na ňu stál... Každý chlp na tele!
Nedávno sa objavil na jachte pri slnečnej Ibize, kde si užíval oddych a zároveň predviedol svoju novú, ohromujúcu fyzickú premenu. Cohen ukázal vypracované, svalnaté telo, ktoré je jasným dôkazom, že sa intenzívne venuje tréningu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%