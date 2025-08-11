Známy moderátor prehral BOJ s RAKOVINOU: Jeho posledné slová lámu srdce... Boli odhalené až po SMRTI!

LONDÝN - Britský rozhlasový veterán James Whale, známy ostrým humorom a nekompromisným štýlom, zomrel vo veku 74 rokov po boji s ochorením obličiek. V posmrtne zverejnenom stĺpčeku sa úprimne rozhovoril o posledných mesiacoch života, prijatí vlastného osudu a o tom, čo mu bude najviac chýbať.
Britský rozhlasový moderátor James Whale, zomrel vo veku 74 rokov po dlhom boji s ochorením obličiek. Neexistovala preňho liečba, ako sme vás na Topkách v minulosti informovali. Niekoľko týždňov pred smrťou napísal moderátor stĺpček pre Daily Express, v ktorom otvorene prehovoril o posledných mesiacoch svojho života, o zdravotnom stave a o tom, čo mu bude najviac chýbať. Zverejnili ho až teraz.
Pár dní po jeho odchode... Jeho slová lámu srdce. „Je jasné, že tu už na Vianoce nebudem, a hoci ma to zarmucuje viac, než dokážem vyjadriť – slzy tiekli neraz – je to karta, ktorú som dostal,“ priznal Whale. Dodal, že posledné mesiace boli náročné a hoci sa ešte začiatkom roka zúčastňoval vysielaní vo vysielacích štúdiách, postupne mu pribúdajúce zdravotné komplikácie brali energiu: „Úplne ma to vyčerpalo.“ Zaspomínal si aj na podporu najbližších: „Držali ma pri živote nielen lekári a sestry, ale aj moja manželka Nadine, rodina a poslucháči," priznal.
Napriek vážnemu zdravotnému stavu si udržiaval humor a nadhľad: „V živote som si postavil kariéru na odpájaní ľudí – teraz vytiahli zástrčku na mne," zavtipkoval vo svojej poslednej reči. Posledné týždne života strávil v nemocnici. „Najviac ma prekvapilo, o koľko lepšie sa cítim, odkedy som sa presťahoval do hospicu… Tu cítim pokoj, aj keď nie som nábožensky založený človek. Viem, že som na konci života, ale beriem to zmierlivo… som pripravený odísť," povedal.
Whale zároveň vyzval, aby ľudia otvorene hovorili o smrti a svojich prianiach, kým je čas. V poslednom verejnom geste požiadal fanúšikov o podporu hospicu, ktorý minulý rok potreboval peniaze. Manželka Nadine opísala jeho odchod ako krásn: „James dnes ráno pokojne odišiel. Bol to krásny odchod a odišiel s úsmevom na tvári.“