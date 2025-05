Známy moderátor prehráva BOJ so zákernou chorobou: NEEXISTUJE preňho už žiadna liečba!

(Zdroj: pixabay.com)

Známy rozhlasový moderátor James Whale poskytol zdrvujúcu informáciu o svojom zdravotnom stave. Priznal, že jeho boj s rakovinou sa blíži ku koncu a už neexistujú žiadne dostupné možnosti liečby. James čelí štvrtému štádiu rakoviny obličiek. Choroba sa medzičasom rozšírila do jeho chrbtice, mozgu a pľúc. V minulosti sa vyjadril, že Vianoce 2023 mohli byť jeho posledné, keďže sa rozhodol ukončiť liečbu.

Počas pondelňajšieho vysielania, v spoločnosti svojho kolegu Asha Goulda z Talk rádia, oznámil, že jeho prítomnosť v éteri sa čoskoro skončí. „Som na konci svojej cesty s rakovinou. Neexistuje už žiadna liečba, ktorú by som mohol podstúpiť,“ vyhlásil. Zároveň ocenil svoj dlhoročný priestor v rozhlasovom vysielaní: „Nemôžem ani vyjadriť, aký som vďačný Talk rádiu, že ma nechali byť naživo vo vysielaní a sedieť vedľa Asha – aj keď je to riadna otrava – ale robím to už 25 rokov!“

Moderátor priznal, že jeho zdravotný stav sa ešte viac zhoršil po vážnej chrípke, ktorá si vyžiadala jeho hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Napriek tomu si zachováva svoj charakteristický nadhľad: „Možno mi to dokonca pomáha, človek nikdy nevie, takže sa tým nenechávam ovplyvniť – ale pri tých liekoch, čo beriem, som úplne mimo. Dúfam, že to ešte pár týždňov, možno mesiacov potiahnem, ale hneď ako nebudem môcť vysielať, skončím.“