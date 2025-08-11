Premena Nelly Furtado: Hrdo vystavuje XXL krivky!

CORNWALL - Kedysi bola tenká ako prútik, no dnes je to už minulosť. Slávna speváčka (46) hrdo vystavuje XXL krivky!
Nelly Furtado sa preslávila pred 25 rokmi po vydaní svojho debutového albumu Whoa, Nelly!, na ktorom zaznela aj ikonická pieseň I’m Like a Bird. Tento hit jej priniesol celosvetovú slávu a okamžite ju zaradil medzi najvýraznejšie hudobné talenty začiatku nového tisícročia. Speváčka bola v tom čase doslova na roztrhanie.
Počas svojej kariéry však Nelly otvorene hovorila aj o tom, že jej telesná váha výrazne kolísala. Na začiatku bola štíhla ako prútik, no s pribúdajúcimi rokmi prešla obdobiami, keď mala plnšie krivky, a potom opäť schudla. Sama priznala, že sa musela naučiť prijať tieto zmeny ako prirodzenú súčasť života. Nedávno sa predstavila na festivale Boardmasters v anglickom Cornwalle, kde na pódiu žiarila v odvážnom a originálnom outfite.
Nelly Furtado OPÄŤ PRIBRALA, ale... Je to v poriadku: Ukázala svoje krivky v plnej paráde!
Jej XXL krivky hrdo vynikli, pričom bolo zjavné, že sa za ne vôbec nehanbí. Naopak – pôsobila absolútne stotožnená so svojím telom a sebavedomie z nej sršalo na kilometre. Jej ruky zdobila výrazná zelená kožušina a maskáčové mini šortky odhaľovali pevné stehná. Ešte začiatkom tohto roka zverejnila na sociálnych sieťach fotografiu v bikinách, bez akýchkoľvek filtrov či úprav. K snímke napísala: „Tento rok som si uvedomovala estetický tlak svojej práce úplne novým spôsobom, pričom súčasne som zažila nové úrovne sebalásky a skutočného sebavedomie zvnútra.“
Nelly je nielen úspešnou speváčkou, ale aj hrdou mamou troch detí. Jej najstaršia, dnes 21-ročná dcéra Nevis, pochádza z jej vzťahu s bývalým priateľom Jasperom Gahuniom. Ďalšie dve deti – syna a dcéru, ktorých mená si speváčka stráži – má s raperom Gerrym, známym pod umeleckým menom Gerard Damien Long.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%