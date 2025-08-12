INTÍMNE priznanie známeho speváka: 6 rokov v CELIBÁTE a teraz... Hľadá lásku pred kamerami!

NEW YORK - Známy spevák bol 6 rokov v celibáte. Teraz sa však po rokoch samoty opäť pokúša nájsť lásku.
Spevák a bývalá hviezda skupiny S Club 7, Jon Lee, sa po rokoch samoty rozhodol opäť skúsiť šťastie v láske – a rovno pred kamerami v reality šou Celebs Go Dating. Hneď v úvodnej epizóde šokoval priznaním: „Som šesť rokov slobodný a počas toho času som bol aj v celibáte“ Lee priznal, že jeho minulé vzťahy ho poznačili natoľko, že sa rozhodol úplne prestať hľadať partnera.
„Po mojom poslednom vzťahu som si vravel: ‚Som hotový‘. Bol som šesť rokov veľmi, veľmi šťastne slobodný,“ zaspomínal si. Dodáva, že sa k účasti v šou odhodlal aj vďaka slovám kamaráta: „Ak to neurobíš, skončíš slobodný navždy.“ O svojom ideálnom mužovi má jasnú predstavu: „Niekto, kto je trochu drsný, ale pôsobí ako tichý, milý a zábavný chalan.“ Hudobník nedávno prvýkrát otvorene prehovoril aj o svojom boji so závislosťami, ktoré mu takmer zničili život.
Po úspešných rokoch v S Clube začal v tridsiatke experimentovať s tvrdými drogami, najmä s metamfetamínom. Situácia vyústila až do hospitalizácií, zásahov polície a pokusu o samovraždu. Podľa Leeho je dôležité do vzťahu vstupovať až vtedy, keď je človek vyrovnaný. „Ak do toho idete rozhádzaní a hľadáte niekoho, kto vás opraví, ste odsúdení na neúspech,“ povedal.
K verejnému randeniu sa stavia pozitívne: „Je to dôkaz toho, ako ďaleko som sa dostal. Je skvelé stáť v televízii ako hrdý gay muž a byť spokojný s tým, kým som.“ V Celebs Go Dating ho čakajú aj terapeutické rozhovory, ktoré mu už teraz pomáhajú otvoriť sa a možno aj začať nový vzťah. „Nikam sa neponáhľam, rád beriem každý deň tak, ako príde,“ uzavrel.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%