NÁVRAT po 30 rokoch: Slávna Češka ZAHVIEZDI v prestížnom kalendári... V minulosti preň nafotila AKT!

RÍM - Na fotografiách budúceho kalendára Pirelli bude pózovať aj česká modelka Eva Herzigová (52). Píše to agentúra ANSA, ktorá zverejnila snímky z fotenia kalendára. V kalendári na rok 2026, ktorý vytvára nórsky fotograf Solve Sundsbo, pózujú herečky a modelky Isabella Rosselliniová, Irina Shayk, Luisa Ranierová či tenistka Venus Williamsová. Oficiálne bude kalendár tento rok v novembri predstavený v Prahe.
„Mojou myšlienkou je zaznamenať emócie, inštinkty a duševné stavy, ktoré sú zásadné pre ľudský život - túžba po slobode, zvedavosť a túžba po vedomostiach," uviedol Sundsbo, ktorý povedal, že sa vo svojej práci riadi predovšetkým svojou zvedavosťou. Podľa neho sú kalendáre Pirelii oslavou "kreativity a umenia".
Témou kalendára na rok 2026 je sila žien. Fotenie pre kalendár sa uskutočnilo od apríla do júla v Británii a New Yorku. Herzigová sa vracia na stránky kalendára Pirelli po 30 rokoch. Vydanie pre rok 1996 obsahoval jej akt vyhotovený nemeckým fotografom Petrom Lindberghom. Na jednej z fotografií z prípravy kalendára na rok 2026 je vidieť Herzigovú akoby ponorenú vo vode.
Slávna Češka prišla na módnu šou so synom: Z tohto fešného tínedžera sú všetci paf!
Kalendár Pirelli vychádza od roku 1964 a nie je voľne predajný. Kópia talianskeho výrobcu pneumatík Pirelli distribuuje medzi svojich obchodných partnerov. Už niekoľko desiatok rokov kalendár sadne na to, že ho vytvára umeleckí fotografi a že na ňom pózujú známe herečky, modelky či športovkyne.