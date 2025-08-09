Tragická SMRŤ hviezdy (†54) Šou Billa Cosbyho: Prehovorila jeho mama... Upokojuje sa TÝMITO slovami!

KOSTARIKA - Koncom júla svet zasiahla správa o tragickom úmrtí hviezdy sitcomu Šou Billa Cosbyho Malcolma-Jamala Warnera. 54-ročný herec sa utopil počas rodinnej dovolenky na Kostarike. Uplynuli 2 týždne a jeho mama prvýkrát verejne prehovorila... Upkojuje sa týmito slovami!
Hviezda seriálu Šou Billa Cosbyho zomrela po tom, čo ho počas plávania v mori zachytil vlnový prúd. Podľa polície bola v osudných chvíľach na mieste aj jeho 8-ročná dcéra. Topiaceho sa herca si všimli surferi, ktorí okamžite privolali pomoc a jeden z nich Malcolmovu dcéru, ktorá sa mu snažila pomôcť, odniesli do bezpečia. Warnera potom 45 minút oživovali, no zachrániť sa ho nepodarilo.
Dva týždne po tragédii sa prvýkrát verejnosti prihovorila hercova mama Pamela Waner. Fanúšikom adresovala slová, ktorými sa zrejme aj ona sama snaží upokojiť. „Pre tých z vás, tkorí sú zaskočení, zronení náhlosťou jeho odchodu, túžia po jeho prítomnosti alebo len po tom, aby ešte raz počuli jeho hlas, aby ešte raz videli jeho blažený úsmev - buďte si istí, že bol v pokoji a čo je ešte dôležitejšie, že netrpel,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti Instagram.
„Malcolm sa narodil vo vode a odišiel prostredníctvom vody,“ uviedla a dodala: „Bol to jeho čas. Jeho poslanie na Zemi bolo naplnené.“ Oficiálnou príčinou Malcolmovho úmetia bolo zadusenie v dôsledku "ponorenia". „Chcel, aby si každý uvedomoval svoju vnútornú silu a veril, že môže uspieť, niečo dosiahnuť a premeniť svoj život,“ pokračovala Pamela, ktorý vyzdvihla napríklad synov talent ako herca a hudobníka - bol nominovaný na Grammy a jedno aj získal.
„Držte sa toho, akým spôsobom sa Malcolmov život dotkol toho vášho,“ uzavrela hrdá matka. „Tým, že si ho budete uchovávať blízko pri sebe, uržíte jeho ducha nažive - aby vás živil pokojom, láskou, radosťou a svetlom, ktoré Malcolm-Jamal Warner zosobňoval.“