Vnuka (29) legendárneho Jacka Nicholsona ZATKLI: Útok na ženu a kaucia 50-tisíc dolárov!

LOS ANGELES – Mega škandál v rodine hollywoodskej legendy! Vnuk Jacka Nicholsona (88), Sean Knight Nicholson (29), skončil v rukách polície po tom, čo ho žena obvinila z útoku. Incident sa stal 5. augusta v Los Angeles a Sean bol obvinený z trestného činu domáceho násilia.
Ako informuje The Sun, polícia ho zatkla v utorok v podvečerných hodinách a ešte v ten istý večer bol prepustený na kauciu vo výške 50-tisíc dolárov. Hudobný producent, ktorý sa prezentuje temným gotickým štýlom a tvorí „hororové kompozície“, sa má pred súd postaviť už 26. augusta.
Sean je synom Nicholsonovej najstaršej dcéry Jennifer a hoci s otcom Markom Nortfleetom žil 6 rokov, používa slávne priezvisko. Hollywoodska ikona má celkovo šesť detí z viacerých vzťahov – a zdá sa, že meno Nicholson sa opäť dostalo na titulky z dôvodov, na ktoré by slávny herec radšej zabudol.
