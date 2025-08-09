Bolestivé ZRANENIE Kim Kardashian: Ochromujúca BOLESŤ ju vyradila z bežného života!

LOS ANGELES - Kim Kardashian (44) celé roky ohuruje verejnosť svojou postavou. Výrazné boky a útly driek jej mnohé ženy závidia a muži zas obdivujú. Svoje výstavné krivky však nemá zadarmo - pravidelne cvičí. Pred časom však na šport škaredo doplatila. Spôsobila si nepríjemné zranenie, ktoré jej spôsobovalo ochromujúcu bolesť!
Kim Kardashian o svojich problémoch, ktorými trpela celé roky, prehovorila na sociálnej sieti Instagram. „Som nadšená, že sa s vami môžem podeliť o svoju skúsenosť s liečbou kmeňovými bunkami. Pred dvomi rokmi som si pri dvíhaní činiek poranila rameno,“ priznala Kim. „Bolesť bola taká silná, že ma úplne vyradila z bežného žiovta. Skúšala som všetko možné, no úľava neprichádzala,“ uviedla tmavovláska.
Podľa vlastných slov jej pomohla až liečba kmeňovými bunkami. „Výsledky boli okamžité - rameno sa mi úplne rozhýbalo a odvtedy funguje bez problémov,“ uviedla. A rozhodla sa takto riešiť aj iný svoj zdravotný problém. „K Dr. Khanovi som sa nedávno vrátila kvôli dlhoročným bolestiam chrbta. Liečba bunkami bola opäť prelomová - úľavu som cítila hneď a neznesiteľná bolesť je preč,“ uviedla.
„Ak vás trápi bolesť chrbta, túto liečbu úprimne odporúčam. Mne zmenila život práve v čase, keď som mala pocit, že sa moje telo úplne opotrebovalo,“ dodala a priznala, že za zákrokom musela vycestovať do Mexika, pretože takáto liečba v USA nie je ešte dostupná. A k svojim slovám pridala aj niekoľko záberov priamo zo zákroku.