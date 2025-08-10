TOPKY tohto týždňa: TRAGÉDIA na koncerte, POHREB Hulka Hogana a... Diddy požiadal Trumpa o milosť!

LOS ANGELES - Hudobný svet zasiahla tragédia na koncerte Oasis, fanúšikovia wrestlingu sa lúčili s Hulkom Hoganom a raper Diddy obrátil pozornosť na Biely dom, keď požiadal Donalda Trumpa o milosť. Aj toto sú topky tohto týždňa.
Na vypredanom koncerte skupiny Oasis na štadióne Wembley zomrel muž vo veku okolo 40 rokov po páde z horného balkóna. Incident sa stal krátko po skončení vystúpenia, a sprevádzal ho krik a chaos. Záchranári dorazili rýchlo, no mužovi sa už nepodarilo pomôcť. Skupina Oasis vyjadrila rodine a priateľom úprimnú sústrasť. Napriek tragédii sa ich ďalší koncert uskutočnil podľa plánu.
Legenda wrestlingu Hulk Hogan zomrel 24. júla vo veku 71 rokov na zástavu srdca, pričom trpel aj leukémiou a dlhodobými zdravotnými problémami. Na emotívnom pohrebe na Floride sa zišla rodina, priatelia, fanúšikovia aj známe osobnosti wrestlingu. Rakvu niesli nosiči so žltými ružami – farbou typickou pre Hoganovu kariéru. Dorazila aj jeho bývalá manželka Linda a deti Brooke a Nick, s ktorými mal Hogan napäté vzťahy.
Americký raper Sean „Diddy“ Combs, ktorý je vo väzení za trestné činy súvisiace s organizovaním prostitúcie, požiadal prezidenta Donalda Trumpa o milosť. Trump však naznačil, že mu ju pravdepodobne neudelí, aj keď s ním kedysi vychádzal dobre. Combs bol v júli uznaný vinným z menej závažného napomáhania prostitúcii, no oslobodený spod obvinení z kupliarstva a vydierania. Hrozí mu maximálne desať rokov väzenia, pričom trest bude zrejme nižší. Verdikt bude prijatý 3. októbra, pričom sudca mu zamietol kauciu pre jeho násilnícku minulosť.