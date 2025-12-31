Takto by ste slávneho herca na ulici NESPOZNALI: Totálne nenápadný!

ASPEN - Oscarový herec a hudobník Jared Leto sa v Aspene rozhodol pre úplnú anonymitu. V hrubej páperovej bunde a s kuklou na tvári dokonale splynul s davom a na ulici by ho nespoznal takmer nikto.
Predstavte si, že sa prechádzate po zasnežených uliciach luxusného zimného strediska Aspen a okolo vás prejde úplne obyčajný muž v hrubej bunde a kukle. Ani by vám nenapadlo, že ide o svetoznámu hviezdu. Presne takto sa totiž rozhodol pohybovať herec a hudobník Jared Leto, ktorý sa tentoraz nenechal na ulici spoznať.
Počas chladných dní vyrazil do mesta na nákupy dokonale zamaskovaný. Od hlavy až po päty bol zahalený v modrej páperovej bunde a tvár si skryl pod bielu kuklu, vďaka čomu splynul s davom turistov a miestnych obyvateľov. Bez ochranky, bez pozornosti – jednoducho inkognito. Jared Leto je známy tým, že si svoje súkromie prísne stráži, a tentoraz sa mu to podarilo na jednotku.
Medzi návštevníkmi populárneho zimného strediska pôsobil úplne nenápadne a len ťažko by ste hádali, že ide o oscarového herca a frontmana kapely Thirty Seconds to Mars. Ak by ste ho stretli na ulici, pravdepodobne by ste okolo neho prešli bez povšimnutia. A presne o to mu zrejme išlo – na chvíľu byť len obyčajným človekom v dave.