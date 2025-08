POSLEDNÁ NÁDEJ pre P Diddyho: Požiadal Trumpa o MILOSŤ... Takýto je postoj prezidenta!

P. Diddy (Zdroj: SITA/TASR)

WASHINGTON - Americký raper Sean „Diddy“ Combs, ktorý čaká vo väzení na rozhodnutie súdu o výške trestu za trestné činy súvisiace s organizovaním prostitúcie, požiadal prezidenta Donalda Trumpa o milosť. Pre televíziu CNN to v utorok uviedla Combsova právnička Nicole Westmorelandová, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Informáciu potvrdila aj televízia NBC News s odvolaním sa na zdroj blízky Combsovmu právnickému tímu.

V piatkovom rozhovore pre televíziu Newsmax však Trump naznačil, že 55-ročnému raperovi pravdepodobne milosť neudelí. „Ja som s ním bol zadobre. Vychádzal som s ním skvele a zdal sa mi ako milý človek... Nepoznal som ho dobre, no počas mojej kandidatúry na post prezidenta bol veľmi nepriateľský,“ uviedol Trump.

americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP )

Šéfa Bieleho domu sa počas rozhovoru následne spýtali, či to znamená, že sa neprikláňa k udeleniu milosti pre rapera. „Dalo by sa to tak povedať,“ odpovedal Trump.

Combsa na začiatku júla uznala porota newyorského súdu za vinného z menej závažného napomáhania prostitúcii v dvoch konkrétnych prípadoch, avšak za nevinného v prípadoch vážnejších obvinení z kupliarstva i vydierania. Combs sa po tomto rozsudku vrátil do väzenia, verdikt však privítal a rovnako aj jeho obhajcovia. Sudca zamietol raperovu žiadosť o prepustenie na kauciu s poukázaním na jeho násilnícku minulosť.

Raperovi podľa agentúry AP namiesto doživotia, ktoré by bol mohol dostať za spomínané závažnejšie zločiny, hrozí najviac desaťročný trest - je však pravdepodobné, že bude napokon ešte nižší. Predbežný dátum vynesenia rozsudku bol stanovený na 3. októbra.

(Zdroj: Profimedia)