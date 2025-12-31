Vojenské cvičenia Číny v blízkosti Taiwanu: Japonsko a Austrália ich odsúdili

TOKIO - Vojenské cvičenia Číny v okolí Taiwanu podľa Japonska zvyšujú napätie v Taiwanskom prielive. Tlačový tajomník japonského ministerstva zahraničných Tošihiro Kitamura v stredu uviedol, že Tokio tlmočilo Pekingu svoje obavy v súvislosti s manévrami. Ako „destabilizujúce“ ich odsúdil aj austrálsky rezort diplomacie. Taiwanská pobrežná stráž medzičasom oznámila, že čínske vojnové lode sa sťahujú z vôd v blízkosti ostrova a cvičenia sa tak zrejme končia. Informuje správa agentúry AFP.
„Stanovisko japonskej vlády je konzistentné, spočívajúce v očakávaní, že otázka Taiwanu sa vyrieši mierovo prostredníctvom dialógu,“ povedal hovorca vlády v Tokiu. Čínske vojenské cvičenia okolo Taiwanu odsúdilo aj austrálske ministerstvo zahraničných vecí. „Austrália sa stavia proti všetkým krokom, ktoré zvyšujú riziko nehody, nesprávneho odhadu alebo eskalácie,“ uviedlo vo vyhlásení. Konštatovalo, že spory by sa mali riešiť dialógom, nie silou. Tieto vojenské cvičenia podľa Canberry môžu viesť k eskalácii regionálneho napätia.
Misia spravodlivosť 2025
Čínske ozbrojené sily začali v pondelok v blízkosti Taiwanu rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Cvičenia sa začali len 11 dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto zbrojný balík pre Taiwan v dejinách. Čínske ministerstvo obrany ho ostro kritizovalo. Peking zároveň reagoval uvalením sankcií na 20 amerických zbrojných firiem. Vojnové lode a vojenské lietadlá Číny sa takmer denne pohybujú v blízkosti Taiwanu, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia. Čína sa vyhráža obsadením Taiwanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou.
Čína sa ohradila voči štátom
Peking sa v stredu ostro ohradil voči kritike Japonska a Austrálie týkajúcej sa čínskych vojenských cvičení vo vodách okolo Taiwanu. Informuje správa agentúry AFP. Čínske ozbrojené sily začali v pondelok v blízkosti Taiwanu rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Cvičenia sa začali len 11 dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto zbrojný balík pre Taiwan v dejinách. V utorok bola súčasťou čínskych manévrov ostrá streľba v piatich zónach v okolí Taiwanu. Hovorca velenia východného vojenského okruhu čínskych ozbrojených síl uviedol, že cvičenia sú zamerané na na nácvik bojovej pripravenosti na mori a vo vzduchu, dosiahnutie celkovej prevahy, blokádu kľúčových prístavov a území a viacrozmerné odstrašovanie.
Japonsko a Austrália v stredu tieto vojenské cvičenia odsúdili. Tokio uviedlo, že čínske manévre zvyšujú napätie v Taiwanskom prielive, a dodalo, že svoje stanovisko tlmočilo Pekingu. Austrália zase manévre označila za destabilizačné. Peking túto kritiku odsúdil. „Tieto krajiny a inštitúcie zatvárajú oči pred separatickými silami na Taiwane, ktoré sa snažia dosiahnuť nezávislosť vojenskými prostriedkami,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.
„Napriek tomu nezodpovedne kritizujú nevyhnutné a spravodlivé kroky Číny na obranu svojej zvrchovanosti a územnej celistvosti, skresľujú fakty a zamieňajú si dobro so zlom, čo je absolútne pokrytecké,“ dodal. Taiwanská pobrežná stráž medzičasom oznámila, že čínske vojnové lode sa z vôd v blízkosti ostrova sťahujú a cvičenia sa tak zrejme končia. Peking zatiaľ ukončenie cvičení verejne nepotvrdil. Taiwanský prezident Laj Čching-te zároveň v stredu varoval, že čínske cvičenia zamerané na ostrov „nie sú ojedinelým incidentom“ a predstavujú pre región významné riziko.
„Autoritárska expanzia Číny a eskalácia nátlaku predstavujú významné riziko pre regionálnu stabilitu a majú vplyv aj na globálnu lodnú dopravu, obchod a mier,“ povedal na slávnostnom udeľovaní hodností vojenským dôstojníkom v taiwanskom hlavnom meste Tchaj-pej. Čínske vojnové lode a lietadlá sa takmer denne pohybujú v blízkosti Taiwanu, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Čína sa vyhráža obsadením Taiwanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou.