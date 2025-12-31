Privítajte nový rok na námestiach: Veľký prehľad PROGRAMU od Bratislavy až po Košice!

Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA/KOŠICE - Slovenské krajské mestá sa so starým rokom 2025 rozlúčia rôzne – od veľkých koncertov a DJ párty až po pokojnejšie rodinné oslavy bez ohňostrojov.

Kým niektoré samosprávy pokračujú v ekologickom trende bez pyrotechniky, inde sa ľudia môžu tešiť na plnohodnotný večerný aj nočný program. Prinášame prehľad silvestrovských osláv na námestiach ôsmich krajských miest.

Bratislava

Hlavné mesto pripravilo najrozsiahlejší oficiálny program, rozdelený na tri pódiá v centre mesta pod hlavičkou BKIS.

Hviezdoslavovo námestie (hlavné pódium)

19:30 – Hudobný „ohňostroj“: záznam Operného gala Slovenskej filharmónie
21:00 – koncert skupiny Vidiek
23:00 – koncert skupiny Polemic
23:55 – spoločné odpočítavanie
00:05 – DJ set DJ Samurai

Františkánske námestie

22:00 – Brouci Band – The Beatles Revival
23:00 – 01:00 – DJ Miles

Rybné námestie

23:00 – 01:00 – DJ Reverend

Bratislava neorganizuje ohňostroj, dôraz kladie na hudbu a rozloženie návštevníkov medzi viacero lokalít.

Nitra

Nitra zvolila komornejší silvester bez koncertov kapiel a bez ohňostroja.

Svätoplukovo námestie

23:00 – silvestrovská diskotéka s DJ M2
00:00 – spoločné privítanie Nového roka

Hudobná zábava pokračuje aj po polnoci.

Trenčín

Trenčín ponúka celodenný program pre rodiny aj večernú párty.

Park M. R. Štefánika

13:00 – 17:30 – rodinný silvester

  • tvorivé dielne
  • bábkové divadlo
  • tanečné a hudobné vystúpenia
  • koncert Paper Moon Trio

Mierové námestie

22:00 – neskoro do noci – diskopárty s DJ Luky

Trnava

Trnava sa aj tento rok sústreďuje najmä na rodiny s deťmi a pokojnejší priebeh osláv.

Trojičné námestie

18:00 – Silvester pre deti

  • veľká detská mini disco show
  • tanec, hudba, hry a animácie
  • program určený pre deti aj rodičov

Mesto neorganizuje večerný koncert, diskotéku ani ohňostroj. Atmosféra Silvestra je v centre skôr komunitná a pokojná.

Banská Bystrica

Banská Bystrica zostáva jedným z mála miest s oficiálnym ohňostrojom.

Námestie SNP

23:00 – koncert skupiny Hudba z Marsu
00:00 – novoročný prípitok a ohňostroj
00:10 – 01:30 – DJ párty Malalata

Žilina

Žilina pripravila plnohodnotnú silvestrovskú párty v centre mesta, ktorá potrvá až do skorých ranných hodín.

Mariánske námestie

20:00 – DJ Johny
21:00 – koncert skupiny Sto múch
22:45 – All-Stars Band
23:59 – spoločné privítanie Nového roka
do 02:00 – DJ Johny

Celým večerom sprevádza moderátor Radko Pažej. Mesto neorganizuje ohňostroj, hlavným lákadlom je hudobný program a nočná párty na námestí.

Prešov

Prešov privíta nový rok hudbou priamo v centre mesta.

Hlavná ulica

23:00 – koncert kapely ARYTHMIA
00:00 – novoročný príhovor
00:05 – 01:30 – DJ set DJ Fonbox

Košice

Košice privítajú Nový rok veľkolepou open-air show priamo v centre mesta. Na Hlavnej ulici pri Immaculate sa uskutoční rozsiahla tanečno-hudobná párty, ktorá spojí rozlúčku so starým rokom 2025 s vítaním Nového roka 2026.

Hlavná ulica

Program Silvestra v Košiciach - Immaculata:

21:00 – začiatok silvestrovskej show
vystúpenia kapiel a revivalových projektov:

  • Viva ITALIA
  • GeRock Kabát revival
  • Bon Jovi revival
  • DJ PEPO
  • moderátor večera Richard Herrgott
  • spoločné odpočítavanie príchodu Nového roka

Mesto sľubuje dynamickú a vizuálne atraktívnu šou, ktorú budú dotvárať tanečníci v silvestrovskom duchu. Podujatie je súčasťou programu Košických rozprávkových Vianoc a uskutoční sa pod holým nebom na vyzdobenej Hlavnej ulici.

