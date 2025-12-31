Privítajte nový rok na námestiach: Veľký prehľad PROGRAMU od Bratislavy až po Košice!

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA/KOŠICE - Slovenské krajské mestá sa so starým rokom 2025 rozlúčia rôzne – od veľkých koncertov a DJ párty až po pokojnejšie rodinné oslavy bez ohňostrojov.
Kým niektoré samosprávy pokračujú v ekologickom trende bez pyrotechniky, inde sa ľudia môžu tešiť na plnohodnotný večerný aj nočný program. Prinášame prehľad silvestrovských osláv na námestiach ôsmich krajských miest.
Bratislava
Hlavné mesto pripravilo najrozsiahlejší oficiálny program, rozdelený na tri pódiá v centre mesta pod hlavičkou BKIS.
Hviezdoslavovo námestie (hlavné pódium)
19:30 – Hudobný „ohňostroj“: záznam Operného gala Slovenskej filharmónie
21:00 – koncert skupiny Vidiek
23:00 – koncert skupiny Polemic
23:55 – spoločné odpočítavanie
00:05 – DJ set DJ Samurai
Františkánske námestie
22:00 – Brouci Band – The Beatles Revival
23:00 – 01:00 – DJ Miles
Rybné námestie
23:00 – 01:00 – DJ Reverend
Bratislava neorganizuje ohňostroj, dôraz kladie na hudbu a rozloženie návštevníkov medzi viacero lokalít.
Nitra
Nitra zvolila komornejší silvester bez koncertov kapiel a bez ohňostroja.
Svätoplukovo námestie
23:00 – silvestrovská diskotéka s DJ M2
00:00 – spoločné privítanie Nového roka
Hudobná zábava pokračuje aj po polnoci.
Trenčín
Trenčín ponúka celodenný program pre rodiny aj večernú párty.
Park M. R. Štefánika
13:00 – 17:30 – rodinný silvester
- tvorivé dielne
- bábkové divadlo
- tanečné a hudobné vystúpenia
- koncert Paper Moon Trio
Mierové námestie
22:00 – neskoro do noci – diskopárty s DJ Luky
Trnava
Trnava sa aj tento rok sústreďuje najmä na rodiny s deťmi a pokojnejší priebeh osláv.
Trojičné námestie
18:00 – Silvester pre deti
- veľká detská mini disco show
- tanec, hudba, hry a animácie
- program určený pre deti aj rodičov
Mesto neorganizuje večerný koncert, diskotéku ani ohňostroj. Atmosféra Silvestra je v centre skôr komunitná a pokojná.
Banská Bystrica
Banská Bystrica zostáva jedným z mála miest s oficiálnym ohňostrojom.
Námestie SNP
23:00 – koncert skupiny Hudba z Marsu
00:00 – novoročný prípitok a ohňostroj
00:10 – 01:30 – DJ párty Malalata
Žilina
Žilina pripravila plnohodnotnú silvestrovskú párty v centre mesta, ktorá potrvá až do skorých ranných hodín.
Mariánske námestie
20:00 – DJ Johny
21:00 – koncert skupiny Sto múch
22:45 – All-Stars Band
23:59 – spoločné privítanie Nového roka
do 02:00 – DJ Johny
Celým večerom sprevádza moderátor Radko Pažej. Mesto neorganizuje ohňostroj, hlavným lákadlom je hudobný program a nočná párty na námestí.
Prešov
Prešov privíta nový rok hudbou priamo v centre mesta.
Hlavná ulica
23:00 – koncert kapely ARYTHMIA
00:00 – novoročný príhovor
00:05 – 01:30 – DJ set DJ Fonbox
Košice
Košice privítajú Nový rok veľkolepou open-air show priamo v centre mesta. Na Hlavnej ulici pri Immaculate sa uskutoční rozsiahla tanečno-hudobná párty, ktorá spojí rozlúčku so starým rokom 2025 s vítaním Nového roka 2026.
Hlavná ulica
Program Silvestra v Košiciach - Immaculata:
21:00 – začiatok silvestrovskej show
vystúpenia kapiel a revivalových projektov:
- Viva ITALIA
- GeRock Kabát revival
- Bon Jovi revival
- DJ PEPO
- moderátor večera Richard Herrgott
- spoločné odpočítavanie príchodu Nového roka
Mesto sľubuje dynamickú a vizuálne atraktívnu šou, ktorú budú dotvárať tanečníci v silvestrovskom duchu. Podujatie je súčasťou programu Košických rozprávkových Vianoc a uskutoční sa pod holým nebom na vyzdobenej Hlavnej ulici.