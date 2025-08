Obrovská TRAGÉDIA na koncerte slávnej kapely: Zomrel tam muž (†40)... Po PÁDE z balkóna!

Oasis (Zdroj: SITA)

Včerajší vypredaný koncert skupiny Oasis na londýnskom štadióne Wembley poznačila tragédia. Muž vo veku približne 40 rokov spadol z horného balkóna a na mieste podľahol zraneniam. Incident sa odohral približne o 22:19, keď skupina zakončila svoje vystúpenie. Svedkovia uviedli, že po páde bolo počuť krik a chaos. Jeden z návštevníkov opísal situáciu pre Daily Mail.

„Bolo to hrozné. Ten chlap spadol z balkóna. Paramedici prišli okamžite. Bol tam veľký krik a panika. Bol to veľký pád. Bohvie, ako sa to stalo. Bolo to také tragické. Nechápem, ako sa to mohlo stať. Bolo to srdcervúce. Bol ešte mladý," uviedol. Ďalší fanúšik, ktorý bol priamo pod miestom pádu, povedal pre The Sun. „Na prvý pohľad som si myslel, že padá kabát z vyššieho poschodia, ale potom som videl chlapa na betóne. Bolo to otrasné," vyjadril sa. Záchranári aj polícia dorazili na miesto v priebehu niekoľkých minút, no mužovi už nedokázali pomôcť.

„Muž – vo veku okolo 40 rokov – bol nájdený so zraneniami zodpovedajúcimi pádu. Na mieste bol, žiaľ, vyhlásený za mŕtveho," uviedol hovorca Metropolitnej polície. „Oasis chce vyjadriť našu úprimnú sústrasť rodine a priateľom zosnulého," vyjadrila úprimnú sústrasť skupina Oasis v oficiálnom vyhlásení. Organizátori oznámili, že dnešné vystúpenie Oasis sa uskutoční podľa plánu, hoci mnohí fanúšikovia zostali otrasení.