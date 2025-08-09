Jessica Alba má po ROZCHODE nového a jej EX? Randí s TOUTO kráskou... Vyzerá ako slávna herečka!

Sobota9. august 2025, meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec

LOS ANGELES - Po rozchode s Jessicou Albou sa televízny producent Cash Warren dlhé mesiace držal mimo pozornosti médií. Teraz však prekvapil – v Los Angeles ho pristihli na romantickej večeri s mladou herečkou a modelkou, ktorá sa nápadne podobá na jeho bývalú manželku.

V januári tohto roka sa prevalilo, že Jessica Alba a jej manžrl Cash Warren išli po takmer 17 rokoch od seba. Hviezdna herečka sa so svojím manželom spoznala počas natáčanie filmu Fantastická štvorka v roku 2004. O 3 roky neskôr sa dvojica zasnúbila a v roku 2008 si povedali svoje áno. Počas ich manželstva sa im narodili 3 deti - dcéry Honor (16) a Haven (12) a syn Hayes (7). V júli Jessicu prichytili po boku nového muža.

Po jej boku sa začal objavovať o 12 rokov mladší herec Danny Ramirez, známy z komiksovky Captain America. O jej mužovi, televíznom producentovi Cashovi Warrenovi, bolo doposiaľ ticho. Nikto sa v jeho živote neobjavoval až doteraz. Po náročnom období má však znovu dôvod na úsmev. Po ich rozchode sa držal skôr v úzadí a neukazoval sa na verejnosti.

V luxusnej reštaurácii v Los Angeles sa objavil po boku mladej herečky a modelky Hany Sun Doerr. Podľa očitých svedkov sa spolu smiali sa a zjavne si večer užívali. Mnohí si všimli, že Hana sa výrazne podobá na Jessicu Albu. Ľudia už začali špekulovať, či ide len o náhodnú podobnosť, alebo má Warren stále slabosť pre „typ“ svojej bývalej manželky.

