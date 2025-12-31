Streda31. december 2025, meniny má Silvester, zajtra

Jej neslávna oprava Kristovej fresky vošla navždy do dejín: Svet opustila maliarka Giménezová

MADRID - Jej meno obletelo svet po jedinom zásahu štetcom. Španielska amatérska maliarka sa stala symbolom jednej z najdiskutovanejších umeleckých epizód moderných čias.

Príbeh, ktorý nikto neplánoval

Vo veku 94 rokov zomrela Cecilia Giménezová, žena, ktorej pokus o záchranu starej fresky Ježiša navždy zmenil malé španielske mestečko Borja. Informáciu o jej úmrtí potvrdil starosta mesta Eduardo Arilla, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach. O smrti amatérskej reštaurátorky informovala aj stanica BBC.

Giménezová sa do dejín zapísala v roku 2012, keď sa rozhodla vlastnými silami obnoviť chátrajúcu fresku Ježiša Krista s názvom Ecce Homo v kostole Santuario de Misericordia. Dielo z 19. storočia bolo v zlom stave a miestna maliarka chcela – podľa vlastných slov – urobiť to, čo považovala za správne.

Jej neslávna oprava Kristovej
Od dobrého úmyslu k svetovej senzácii

Výsledok jej práce však vyvolal šok, pobavenie aj vlnu kritiky. Pôvodná tvár Krista sa po zásahu štetcom zmenila na podobu, ktorú internet okamžite prekrstil na „Opičieho Krista“. Z fotografie sa stal virálny hit a Borja sa z večera do rána ocitla na mape svetového turizmu.

Starosta Arilla neskôr pripomenul, že Giménezová mala k zásahu súhlas miestneho farára a pracovala verejne – každý návštevník kostola mohol vidieť, ako fresku postupne premaľúva. Napriek tomu sa stala terčom ostrej kritiky, ktorá ju spočiatku veľmi zasiahla.

 
 

Turistický zázrak, aký Borja nezažila

Zatiaľ čo pred touto udalosťou prišlo do Borje približne päťtisíc turistov ročne, už v roku 2013 ich počet presiahol 40-tisíc. Mesto zaviedlo symbolické vstupné na prehliadku fresky a vyzbierané peniaze – viac než 50-tisíc eur – putovali na charitatívne účely.

Podľa miestnych úradov si „opraveného“ Krista dodnes každoročne príde pozrieť 15- až 20-tisíc návštevníkov. Z pôvodného výsmechu sa postupne stal fenomén, ktorý mestu priniesol nový život.

Neskoré uznanie a vlastná tvorba

Po úvodnej vlne posmechu prišla aj podpora. Miestni obyvatelia, ale aj ľudia z rôznych krajín sveta sa postavili na stranu Giménezovej. Sama maliarka sa následne viac venovala vlastnej tvorbe a usporiadala výstavu, na ktorej predstavila 28 svojich obrazov.

Freska Ecce Homo tak dnes nepredstavuje len umelecký artefakt, ale aj symbol nečakaného príbehu o dobrom úmysle, ktorý prerástol do globálneho fenoménu.

