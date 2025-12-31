Brutálny TRAPAS Majselfa na koncerte: Nedokázal TO udržať... fanúšičky zostali totálne v šoku

BRATISLAVA - Na tento moment do konca života nezabudne. Majselfov koncert v Čechách sa zmenil na hotovú tragédiu a za všetko môže polievka, ktorú si dal pred cestou.
Pred koncertom v českom meste Ústí nad Labem sa so svojim tímom zastavil v českej reštaurácii, kde si dal kulajdu – polievku zo smotany, húb, vajíčka, zemiakov, kôpru a korenia. „Dal som si dva taniere a veľmi som si pochutil," pochvaľoval si spevák. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nič nehrozí. Lenže Majself trpí silnou laktózovou intoleranciou – a smotana v kulajde je preňho doslova pasca.
Cesta prebehla bez problémov a spevák aj s tímom bezpečne dorazil na miesto koncertu. Spevák bol nadšený, keď zbadal plný podnik: „Vykúkal som, že koľko je ľudí, bol plný podnik, tak som sa tešil," opisoval radostnú atmosféru pred vystúpením. Začiatok koncertu bol fantastický a ľudia sa bavili. „Keď je dobrá energia, ktorú vám ľudia vracajú, tak sa aj viac hýbete," vysvetľoval Majself v relácii Petra Marcina Neskoro večer. No zjavne sa spevák hýbal až priveľa. V tom najnevhodnejšom momente sa totiž ozvala spomínaná kulajda...
V stredu 31. decembra o 22.35 uzavrie silvestrovské vysielanie STVR na Jednotke už tradične talkšou Petra Marcina Neskoro večer, ktorá aj tentoraz prinesie dávku humoru, hudby a uvoľnenej zábavy v spoločnosti výnimočných hostí. O sviatočnú náladu sa postará stand-up komička a herečka Lujza Garajová-Schrameková, raper a hudobník Majself a herec a imitátor Juraj Ďuriš.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%