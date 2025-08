SMRŤ legendárneho Ozzyho Osbourna (†76): Úmrtný list odhalil PRÍČINU!

Ozzy Osbourne (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Bývalý frontman heavy metalovej skupiny Black Sabbath Ozzy Osbourne zomrel 22. júla vo veku 76 rokov na zástavu srdca v dôsledku akútneho infarktu myokardu a okrem Parkinsonovej choroby, ktorou roky trpel, mal aj ischemickú chorobu srdca. Uvádza sa to v jeho úmrtnom liste, ktorý jeho dcéra Aimée zaslala matričnému úradu v Londýne a v utorok ho získal denník The New York Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.