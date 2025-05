INCIDENT u Jennifer Aniston: Šialenec jej ZNIČIL majetok a... k súdu prišiel POLONAHÝ!

Jennifer Aniston (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Herečka Jennifer Aniston (56) prežila chvíle plné napätia po tom, čo do brány jej luxusnej rezidencie v Los Angeles narazil autom neznámy muž, neskôr identifikovaný ako Jimmy Wayne Carwyle. Incident, ktorý polícia vyšetruje ako vandalizmus a pokus o vlámanie, nadobudol vážnejšie rozmery po zistení, že muž herečku už dlhodobo obťažoval. Momentálne čelí obvineniam a k súdu prišiel polonahý!

Herečka Jennifer Aniston zažila nepríjemný incident vo svojom dome v luxusnej štvrti Bel-Air v Los Angeles, ako informuje portál abcnews.com. Do brány jej rezidencie narazil autom Jimmy Wayne Carwyle, ktorého musela zadržať súkromná ochranka. Incident sa odohral pri vstupe do jej nehnuteľnosti, ktorú herečka vlastní od roku 2012. Vodič mal po náraze bolesti chrbta a bol prevezený do nemocnice.

Podľa vyjadrenia hovorcu losangeleskej polície Jeffa Leeho: „Dostali sme hlásenie o podozrivom, približne sedemdesiatročnom mužovi, ktorý prerazil bránu a vošiel do areálu. Prípad vyšetrujeme ako možné vlámanie a vandalizmus.“ V čase incidentu bola Jennifer podľa zdrojov vo vnútri domu. „Podozrivý nevstúpil do domu a majiteľka nebola zranená,“ dodal Lee. Muža po zrážke zadržala ochranka a odovzdala ho polícii po ich príchode na miesto. Podľa úradov opakovane obťažoval známu herečku počas uplynulých dvoch mesiacov, keď jej posielal nevyžiadané správy cez sociálne siete, e-maily aj hlasové odkazy.

Podľa úradu okresného prokurátora v Los Angeles jeho správanie vyvrcholilo v pondelok popoludní, keď narazil do prednej brány herečkinej rezidencie a spôsobil značné škody. Okresný prokurátor Nathan Hochman vyhlásil: „Stalking je trestný čin, ktorý sa môže rýchlo vystupňovať z obťažovania na nebezpečné, násilné činy, ktoré ohrozujú bezpečnosť obetí a našich komunít. Moja kancelária je odhodlaná dôsledne stíhať tých, ktorí iných prenasledujú a terorizujú, a zabezpečiť, aby boli potrestaní.“ FOTO muža nájdete na ďalšej strane.