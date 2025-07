Jennifer Aniston je vraj OPÄŤ ZAMILOVANÁ: Jej novou láskou má byť tento GURU!

Jennifer Aniston (Zdroj: SITA)

Jennifer Aniston bola vydatá dvakrát - jej prvé manželstvo s Bradom Pittom trvalo 5 rokov, druhýkrát sa vydala o 10 rokov neskôr za Justina Therouxa a tento vzťah vydržal len 3 roky. Odvtedy sa jej meno spájalo s viacerými mužmi, ani s jedným však oficiálne vzťah nepotvrdila. Naposledy sa šuškalo, že by mohla mať niečo s hviezdnym Pedrom Pascalom, s ktorým ju načapali na večeri.

No aktuálne už zahraničné médiá špekulujú o inom jej nápadníkovi. Ako informuje Page Six, paparazzi ju zachytili na Malorke so sexi fešákom Jimom Curtisom, ktorý pôsobí ako transformačný kouč a hypnoterapeut. Slávna herečka tam s ním trávila dovolenku, na ktorú pravidelne chodí so svojimi priateľmi. Navyše média obleteli fotky, na ktorých Jima predstavuje hereckému kolegovi Jasonovi Batemanovi a jeho manželke a následne spoločne vyrážajú na večierok na jachte.

Prvýkrát bola dvojica spoločne zachytená na verejnosti minulý mesiac. Nechajme sa teda prekvapiť, či sa napokon potvrdí, že tvoria pár a Jennifer tohto muža konečne predstaví verejnosti ako svojho oficiálneho partnera.