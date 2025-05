ŠOKUJÚCE priznanie vdovca po legendárnej speváčke (†76): Vystrelila naňho zo zbrane... kvôli TOMUTO!

Larry Strickland (Zdroj: Profimedia)

Vzťah medzi Naomi Judd a jej manželom Larrym Stricklandom prešiel viacerými turbulentnými obdobiami. V novej dokumentárnej sérii The Judd Family: Truth Be Told Strickland otvorene potvrdil, že Naomi naňho raz vystrelila. Stalo sa tak po tom, čo sa dozvedela, že ju podviedol. Sama Judd opísala ich intenzívne puto v hlasovej nahrávke zo svojej autobiografie Love Can Build a Bridge z roku 1993.

Spomína, že boli šialene, vášnivo a hlboko zamilovaní, no Strickland bol väčšinu času mimo domova. V jednej pasáži si spomína na telefonát od neznámej ženy zo severovýchodu, ktorá jej povedala, ako veľmi miluje a postráda Stricklanda. Keď sa vrátil domov, Naomi roztrhala ich spoločné fotografie a jeho veci vyhodila do vreca na dvor. V dokumente sleduje Strickland scénu z televízneho filmu Love Can Build a Bridge, v ktorej herečka Kathleen York (stvárňujúca Naomi) strieľa na Brucea Greenwooda (v úlohe Stricklanda) po tom, čo odhalí jeho neveru.

(Zdroj: Profimedia)

„Stalo sa to. To je všetko, čo k tomu poviem. Stalo sa to," následne priznal. Naomi Judd a Larry Strickland sa zoznámili v roku 1979 a zosobášili sa o 10 rokov neskôr. Ich manželstvo trvalo 33 rokov, až do speváčkinej smrti v apríli 2022 vo veku 76 rokov. Speváčka trpela duševnou poruchou.