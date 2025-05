Rodinné DRÁMY hviezdnej Miley Cyrus: Po NEZHODÁCH opäť s otcom... A jej mama ju prestala sledovať!

Miley Cyrus (Zdroj: SITA)

O nezhodách Miley Cyrus a jej otca Billyho Raya Cyrusa sa začalo hovoriť v roku 2022, kedy sa po dlhých 30 rokoch rozviedol s jej mamou Tish. V tom čase zdroj pre E! News uviedol, že koniec manželstva rodičov "narušil" Mileyin vzťah s otcom a "v poslednom roku bolo ťažké s ním nadviazať spojenie".

Navyše napätie v rodine ešte viac prehĺbilo, keď sa Tish dala dokopy s hviezdou seriálu Prison Break Dominicom Purcellom, za ktorého sa v roku 2023 aj vydala. Billy Ray sa medzičasom oženil so speváčkou Firerose, no manželstvo dlho nevydržalo a po menej ako roku skončilo rozvodom. No a nedávno spevák oznámil nový vzťah s herečkou Elizabeth Hurley.

Roky tak vzťah Miley s otcom bol na bode mrazu. Hovorilo sa dokonca o vojne medzi nimi... O to väčším prekvapením pre verejnosť bolo, keď sa Billy na sociálnej sieti Instagram pochválil novým záberom, na ktorom bol po dlhom čase aj s Miley. Rodina oslavovala narodeniny speváčkinho mladšieho brata Braisona.

Krátko na to si pozorný fanúšik všimol, že speváku na sociálnej sieti prestala sledovať jej mama Tish. Okamžite tak začali vznikať konšpirácie, že za to môže jej spoločná fotka s otcom. To však Miley vzápätí vyvrátila. „Len zriedka reaguje na klebety, ale s mojou mamou máme taký silný vzťah, že by nás nikdy nič nerozdelilo. Je to moja najlepšia kamarátka. Ako veľa mám, ani ona veľmi nevie používať svoj telefón a nejako ma prestala sledovať - jednoducho, náhodne a nezaujímavo,“ uviedla na pravú mieru speváčka.

„S otcom sme si počas rokov prešli rôznymi ťažkosťami. Teraz, keď som už po tridsiatke, je pre mňa rodina najväčšou prioritou. Cítim pokoj, lebo viem, že mosty boli znovu vybudované a čas pomohol vyliečiť veľa vecí. Som vďačná za zdravie a lásku, ktoré v mojej rodine prúdia,“ dodala.

