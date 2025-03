Závislá herečka PREHRALA svoj boj: Súd jej ODOBRAL deti... Musí ísť na LIEČENIE!

Jaime King (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Slávna herečka Jaime King (45), ktorú verejnosť pozná z komédie Niekto to rád blond, Dvanásť do tucta či seriálu Doktorka Zoe, prežíva veľmi ťažké chvíle. Kvôli závislosti od drog a alkoholu jej totiž súd odobral deti. Musí sa dať liečiť!

Herečka Jaime King sa aktuálne musí vyrovnať so situáciou, ktorú by ťažko niesla každá mama. Ako totiž informuje The Times, sudca z Los Angeles začiatkom tohto mesiaca pridelil jej dvoch synov - 11-ročného Jamesa a 9-ročného Lea - do výhradnej starostlivosti ich otcovi, režisérovi Kyleovi Newmanovi.

V nariadení o opatrovníctve sa uvádza, že bývalí manželia budú mať o deti spoločnú zákonnú starostlivosť, no 49-ročný umelec bude mať "rozhodovaciu právomoc". Herečka bude mať právo synov vídať len 4 hodiny týždenne, aj to pod dohľadom. Dôvodom je fakt, že závislá Jaime nesplnila niekoľko požiadaviek súdu.

Medzi tie patrí napríklad 6-mesačný program na boj proti drogám a alkoholu, ktorý zahŕňa týždenné testovanie, následnú terapiu a 12-krokový program. Ďalej musí dokončiť 26-týždňový rodičovský program, individuálne terapie na riešenie konkrétnych problémov a spoločné terapie s deťmi, ak to terapeut uzná za vhodné.

„Pán Newman je šťastný, že má svoje deti vo svojom bezpečnom a milujúcom domove na plný úväzok, a dúfa, že pani King časom pokročí vo svojom uzdravovaní, aby mohla byť prítomným, vhodným a zodpovedným rodičom maloletých detí,“ povedal pre The Times Newmanov právnik. Rozhodnutie súdu o pridelení detí otcovi prišlo 5 rokov po ich rozvode.