Hviezdny herec je s manželkou 36 rokov: Fúha, vyzerá ako PREROBENÝ AGENT z Niekto to rád blond!

Terry Crews a Marlon Wayans vo filme Niekto to rád blond (Zdroj: Columbia TriStar Films)

LOS ANGELES - Terry Crews (57) je známym americkým hercom, ktorý má na svojom konte množstvo filmov. Jednou z jeho najvýraznejších úloh je jednoznačne postava Latrella Spencera v Niekto to rád blond. Herec však žne úspechy aj v súkromí - už dlhých 36 rokov je totiž šťastný s manželkou Rebeccou. Uff, a ona vyzerá ako jeho objekt záujmu v spomínanej komédii!

Komédia Niekto to rád blond pred 20 rokmi žala obrovské úspechy. Príbeh o dvoch nešikovných agentoch FBI, ktorí sa museli prezliecť za rozmaznané blondínky z vyššej spoločnosti, si získal množstvo fanúšikov a niektoré scény doslova zľudoveli. Väčšina z nich sa spája s hercom Terrym Crewsom, ktorí si robil zálusk na jedného z prerobených chlapov.

Agenti z komédie Niekto to rád blond (Zdroj: Columbia TriStar Films)

V súkromí je herec už dlhých 36 rokov šťastne zadaný. Svoje áno povedal už po roku vzťahu herečke a speváčke Rebbece King, ktorá mu porodila 5 detí. A pred dvomi dňami sa na sociálnej sieti Instagram pochválil zábermi z rokov spoločného života. A mnohí pri pohľade na prvé zábery zostali zmätení... Pani manželka im totiž pripomínala prerobeného agenta, ktorého v komédii stvárnil komik Marlon Wayans.

„Bez urážky, ale som jediný, kto si myslel, že tá prvá fotka je vtip? Ako niečo s Marlonom Wayansom alebo tak,“ napísal jeden z komentujúcich a komentárov v podobnom duchu sa objavilo viac. „Myslel som si, že to je Niekto to rád blond 2,“ či „Vyzerá ako bratia Wayansovci z Niekto to rád blond.“ Čo myslíte, majú komentujúci pravdu?