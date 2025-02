Herečke vynosila dieťa NÁHRADNÁ MATKA: Zvalila sa na ňu vlna KRITIKY... Manžel to nenechal tak!

Lily Collins (Zdroj: Instagram LC/SITA)

V týchto dňoch sa herečka Lily Collins pochválila krásnou novinkou - stala sa mamičkou dcérky, ktorá dostala meno Tove Jane McDowell. S manželom netajili, že im bábätko vynosila náhradná matka, ktorej aj verejne poďakovali... A práve preto okrem gratulácií schytali čerství rodičia aj tvrdú kritiku.

„Nekupuj, adoptuj platí len pri psoch, ale nie pri deťoch? Náhradné materstvo je vykorisťovanie chudobných žien pokryteckými privilegovanými bohatými,“ napísala jedna z komentujúcich a podobných komentárov bolo množstvo. „Bohatí ľudia opäť používajú ženy ako inkubátory, extrém,“ znela ďalšia z reakcií.

(Zdroj: Instagram LC)

A to nenechalo chladným herečkinho manžela Charlieho McDowella. Priamo v komentároch sa kritikom prihovoril. „Ďakujeme za všetky milé odkazy a lásku. Máme obrovskú radosť a sme veľmi vďační. Čo sa týka nepekných správ o náhradnom materstve a našej ceste k bábätku – je v poriadku, že nie sme odborníci na náhradné materstvo. Je v poriadku nevedieť, prečo by niekto mohol potrebovať náhradnú matku, aby mal dieťa,“ napísal.

A pokračoval: „Je v poriadku nepoznať motivácie náhradnej matky bez ohľadu na to, čo predpokladáte. A je v poriadku venovať menej času vypúšťaniu nenávistných slov do sveta, najmä pokiaľ ide o krásne dievčatko, ktoré prinieslo do života ľudí veľa lásky. To je zatiaľ všetko, pretože sa práve pokakala a musím jej vymeniť plienku.“