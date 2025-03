Slávna modelka (35) sa v tajnosti stala po prvýkrát matkou: Svojmu malému pokladu dala netradičné meno!

Amber Le Bon (Zdroj: SITA)

Na začiatku roka britská modelka svojich fanúšikov potešila krásnou správou. Na sociálnej sieti Instagram totiž informovala, že sa stane matkou. V najnovšom rozhovore pre magazín Hello! priznala, že svoj malý poklad spoločne s partnerom Benom Mercerom privítali ešte 30. januára. „Som ním doslova posadnutá. Stále sa na neho pozerám a neviem, ako budem niečo v budúcnosti robiť. Chcem s ním byť neustále," uviedla modelka, ktorá tak potvrdila, že sa jej narodil chlapec.

Okrem toho však zaujala aj netradičným menom, ktoré je Sasha Echo Le Bon Mercer. „Mali sme pripravené dve mená, ale keď sa narodil, tak som povedala, že je to Sasha. Vždy som to meno mala rada. Echo pochádza z gréckej mytológie a páči sa nám, ako to znie spoločne s jeho prvým menom," priblížila Le Bon, ktorá sa tak už takmer dve mesiace raduje zo svojho prvorodeného syna.

Amber Le Bon (Zdroj: SITA)