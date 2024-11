Meghan PRELOMILA mlčanie po správach o napätom VZŤAHU s Harrym: Ako to medzi nimi naozaj je?!

Manželka princa Harryho Meghan Markle. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Už je to niekoľko týždňov, čo sa šušká o vzťahu Meghan a princa Harryho, v ktorom to škrípe. Obaja sa venujú svojím vlastným aktivitám a nezúčastňujú sa akcií vo dvojici, ako tomu boli kedysi. Preto vznikli špekulácie, že by to medzi nimi nemuselo byť v poriadku. Doteraz bola vojvodkyňa ticho, no konečne prehovorila.