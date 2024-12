Princ Harry prelomil mlčanie: Prehovoril o údajnom rozvode s Meghan Markle!

Meghan a princ HArry. (Zdroj: SITA)

O možnom rozvode tejto dvojice sa hovorí pravidelne už dlhší čas. Tieto debaty však v posledných týždňoch zintenzívnili kvôli ich rozdielnym pracovným programom a k celej situácii sa musela vyjadriť aj samotná Meghan, ktorá uviedla veci na pravú mieru.

K celej situácii sa najnovšie vyjadril aj princ Harry, ktorý sa zúčastnil akcie DealBook Summit, kde odpovedal na otázky novinára Andrewa Rossa Sorkina, ktorého zaujímalo, ako manželský pár zvláda obrovský záujem verejnosti.

„Určite to nie je dobrá vec. Podľa všetkého sme si kúpili 10 až 12 domov, rovnako veľakrát sme rozviedli. Je ťažké to sledovať, takže je lepšie to ignorovať. Ľudia, ktorých mi je najviac ľúto, sú internetoví trollovia. Stále ich nádej rastie a nakoniec sa to nikdy nestane. Je mi ich úprimne ľúto. Aj tento rozhovor bude nejakým spôsobom použitý proti mne," uviedol princ Harry podľa New York Post.

Princ Harry. (Zdroj: SITA)