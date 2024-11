Odborníčka na reč tela prichádza so šokujúcim tvrdením: Medzi Harrym a Meghan nastala ZMENA!

Meghan a princ Harry. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Čo sa deje medzi nimi? Objavuje sa čoraz viac špekulácií o tom, že by to vo vzťahu Harryho a Meghan mohlo škrípať. S výnimkou nedávneho spoločného vystúpenia vo videokonferencii sa dvojica ukazuje oddelene. Nie div, že sa šepká o nezhodách manželského páru.

Hoci to nie je potvrdené, podľa odborníčky na reč tela je tu dôvod na obavy. Ako potvrdila pre Daily Mirror, vo vzťahu medzi nimi došlo k určitej zmene.

Princ Harry sa vydal do Kanady, aby spropagoval medzinárodné športové podujatie Invictus Games. Aj tam sa ukázal bez svojej manželky, čo sa už pomaly stáva zvykom. Po tom, čo Meghan raz prirovnala seba a Harryho k „soli a koreniu”, keďže sa všade „pohybujú spolu”, je zvláštne, že je to teraz opačne.

Podľa jedného nemenovaného zdroja by za tým mali byť individuálne projekty. „Harry a Meghan sa venujú svojim projektom, no na druhej strane zostávajú oddaní svojej spoločnosti Archewell,“ objasnil zdroj dôvod, prečo dvojica trávi veľa času bez seba.

Každý z dvojice má teda vlastné pracovné aktivity, ktoré by mohli byť kameňom úrazu. Naznačuje to aj expertka na reč tela Judi James. Po tom, čo si pozrela zábery z ich posledného spoločného vystúpenia, vyslovila verdikt, ako to medzi nimi je. Podľa jej slov došlo u nich k určitému posunu.

Spočiatku sa javil vzťah Harryho a Meghan ako ten, v ktorom panuje harmónia a zhoda takmer vo všetkom. Po čase sa však niečo zmenilo, ich vzťah prirovnala k tvaru písmena Y. „To znamená, že sú stále spolu, no zároveň ide každý z nich iným smerom, čo sa týka pracovných aktivít,” vysvetlila expertka.

Harry a Meghan sa spočiatku prezentovali ako pár vo vzťahu, v ktorom je romantika a láska na prvom mieste. Hoci sa pravdepodobne nič nezmenilo, je zaujímavé ich vidieť často osamote.