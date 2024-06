Kanye West po strate statusu MILIARDÁRA: Finančné problémy? TU by ste ho nečakali!

Hudobník Kanye West hlasoval za seba. (Zdroj: SITA/ AP)

LOS ANGELES - Raper Kanye West (47) o sebe svojho času vyhlasoval, že je najbohatším Afroameričanom všetkých čias. Ešte v roku 2022 jeho majetok dosahoval niekoľko miliárd eur. Po škandáloch však o tento status prišiel. Viaceré značky s nim ukončili spoluprácu, navyše sa súdi so svojimi zamestnancami. No tu by ste ho aj tak nečakali... Má snáď finančné problémy?!