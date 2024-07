Na Kanyeho ženu OPÄŤ ukazovali prstom: Svoje MELÓNY nosila v sieťke!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Človek by si povedal, že manželka Kanyeho Westa (47), Bianca Censori (29), už nemá čím prekvapiť. No jej outifty sú stále šokujúcejšie. Najnovšie si vyrazila do kina v čomsi, čo vyzeralo ako nohavičky a... Svoje melóny si niesla v sieťke!