Manželstvo Kanyeho Westa sa otriasa v základoch: Po dvoch rokoch sa skloňuje rozvod!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Slávny pár to má podľa najnovších informácií zrátané. Vzťah Kanyeho Westa (47) a jeho manželky Biancy Censori (29) sa podľa všetkého rozpadol. Túto informáciu pre média v USA potvrdil zdroj z ich okolia, ktorý povedal, že to už svojmu najbližšiemu okoliu dvojica oznámila.

Vzťah svetoznámeho umelca a jeho manželky vyvolával od začiatku veľkú dávku kontroverzie. Okrem toho, že sa Censori po boku Westa pravidelne objavovala v poriadne odvážnych outfitoch sa hovorilo aj o tom, že sa jej blízke okolie o ňu veľmi bojí.

V posledných týždňoch sa však dvojica spoločne neobjavovala a tak sa začalo hovoriť o tom, či za tým náhodou nebude rozpad ich vzťahu. Tieto reči sa napokon podľa zdroja magazínu TMZ potvrdili a svojich najbližších už mali dokonca informovať, že sa rozvádzajú.

Žiadne ďalšie detaily však zdroj neprezradil a tak sa nevie ani to, ktorý z dvojice bol tým, ktorý rozvod inicioval. West však mal povedať, že sa plánuje presťahovať do Tokia a Censori sa momentálne nachádza v jej rodnej Austrálii, kde trávi čas so svojimi blízkymi.

Kanye West a Bianca Censori (Zdroj: profimedia.sk)