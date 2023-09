Stará láska nehrdzavie! Speváčku Cher (77) opäť načapali so zajačikom

Alexander Edwards a Cher (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Hovorí sa, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky... Vyzerá to však tak, že slávna speváčka Cher (77) a hudobný manažér Alexander ‘AE’ Edwards (37) sa to rozhodli risknúť a dali svojmu vzťahu druhú šancu. Dokazujú to aj najnovšie paparazzi zábery!