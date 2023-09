Hviezdna Cher čelí ŠOKUJÚCEMU OBVINENIU: Preboha! Vraj si objednala únos svojho syna

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - S podobným prípadom sa zrejme ešte nestretli. Syn legendárnej speváčky Cher (77) - Elijah Blue Allman (47) momentálne rieši rozvod so svojou partnerkou Marieangela King (36). Tá však na súde jeho slávnu matku obvinila z toho, že počas obdobia, kedy chceli dať svojmu vzťahu druhú šancu, si najala štyroch mužov, ktorí mali Allamana uniesť.

Allman a King si povedali svoje "áno" v roku 2013. Pred dvoma rokmi však podal hudobník návrh na rozvod. Súd ale musel riešiť aj závažné obvinenia King, ktorá tvrdila, že si Cher najala štyroch mužov, aby jej syna uniesli. Tieto informácie sa objavili v súdnom spise, ktorý sa dostal do rúk viacerým médiám v USA, ako je napríklad Entertainment Tonight.

Cher (Zdroj: SITA)

Incident sa mal stať v čase, kedy sa pokúšali svoj vzťah zachrániť. „Jeden z nich mi povedal, že si ich najala jeho mama. Od augusta minulého roka sa s ním nemôžem vidieť a ani rozprávať. Momentálne je zavretý v liečebnom zariadení, do ktorého sa nemôžem dostať. Takisto mi bolo povedané, že nemá prístup k telefónu," uviedla súdu King.

Cher mala v minulosti so svojím najmladším synom napäté vzťahy a dlhé obdobie spolu vôbec nekomunikovali. V láske nemala ani svoju nevestu, a tak mala zobrať veci do svojich rúk. Allman podľa informácii Daily Mail skončil pred pár dňami v liečebni kvôli tomu, že opäť bojuje so závislosťou na drogách.

Posledných minimálne 6 mesiacov údajne žil v jednom z hotelov v Los Angeles, pred ktorým však náhle odpadol. Zamestnanci mali údajne opakovane kontaktovať Cher, že jej syn je zjavne zdrogovaný. „Rozumiem snahám jeho rodiny zabezpečiť, aby bol v poriadku, avšak ja chcem pre môjho manžela to isté," doplnila King v spise.

Elijah Blue Allman (Zdroj: Profimedia)