Dobre strážené tajomstvo hviezdnej Cher: ŠIALENE zamilovaná, ale... TENTO chlap ju opustil!

Cher (Zdroj: SITA)

78-ročná speváčka Cher propagovala svoju novú knihu - Cher: The Memoir v relácii The Howard Stern Show. A práve počas toho, ako ju prezentovala, odhalila čo-to zo svojho súkromia. Moderátor sa jej počas rozhovoru opýtal, či muži očakávajú skvelý sex len preto, že je slávna.

„Áno a dostanú ho," reagovala. Následne sa jej opýtal, že ako to vie. „Môžete to spoznať podľa ich reakcie," pokračovala. Sterna jej odpoveď nenechala chladným a jeho ďalšia otázka bola, že kto by ju opustil. „Málo mužov, veľmi málo. Pozrite, bola som šialene zamilovaná do Vala Kilmera a on odišiel," prezradila.

A prečo ju opustil? „Pretože, niekedy máte byť s niekým len určitý čas. Bol veľmi mladý," dodala. Speváčka randila s hercom dva roky, a to v rokoch 1982 až 1984. Vekový rozdiel bol medzi nimi 13 rokov, čo v tom čase v Hollywoode vyvolávalo množstvo otázok. Dnes to už nie je nič nezvyčajné. Dnes má Cher ešte mladšieho zajačika. Randí s o 40 rokov mladším Alexandrom Edwardsom.

Alexander Edwards a Cher (Zdroj: SITA)